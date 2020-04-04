السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن عزمها الإفراج عن السجناء الفيدراليين بسبب فيروس كورونا المستجد



واشنطن 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 ابريل 2020 م واس

أعلن المدعي العام الأميركي وليام بار في وقت متأخر أمس عن "حالة الطوارئ" في مكتب السجون الفيدرالي بسبب انتشار فيروس

وقال المدعي العام إنه بموجب أمر طارئ أصدره، ستعطى الأولوية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر ونقلهم إلى الحبس المنزلي، من السجون الفيدرالية التي تضررت بشدة من الفيروس، مثل سجون أوكديل في لويزيانا، وإلكتون في أوهايو، ودانبوري في كونيتيكت.

وتأتي تصريحات بار بعد وفاة خمسة سجناء في سجن أوكديل، واثنين في سجن إلكتون، جراء إصابتهم بالفيروس.

// انتهى //

22:30ت م

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واشنطن 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 ابريل 2020 م واسأعلن المدعي العام الأميركي وليام بار في وقت متأخر أمس عن "حالة الطوارئ" في مكتب السجون الفيدرالي بسبب انتشار فيروس كورونا ، ما يمهد الطريق أمام المكتب لبدء الإفراج عن مزيد من السجناء ونقلهم إلى "الحبس المنزلي".وقال المدعي العام إنه بموجب أمر طارئ أصدره، ستعطى الأولوية لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر ونقلهم إلى الحبس المنزلي، من السجون الفيدرالية التي تضررت بشدة من الفيروس، مثل سجون أوكديل في لويزيانا، وإلكتون في أوهايو، ودانبوري في كونيتيكت.وتأتي تصريحات بار بعد وفاة خمسة سجناء في سجن أوكديل، واثنين في سجن إلكتون، جراء إصابتهم بالفيروس.// انتهى //22:30ت م0139

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