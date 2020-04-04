السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمنطقة الجوف تطبق منع التجول وسط منظومة عمل مشترك وتنسيق تام بين القطاعات



سكاكا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

تقوم الجهات الأمنية بمنطقة الجوف بتطبيق منع التجول للحد من انتشار

عدسة " واس " بمنطقة الجوف وثقت خلو الطرقات من المرتادين داخل المدن وعلى الطرقات الخارجية والذي يعد دليلا على وعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتشارك القطاعات الأمنية المتمثلة في شرطة المنطقة وقيادة حرس الحدود وقوة المهمات الخاصة والمرور والجوازات وقوات الطوارئ الخاصة والدوريات الأمنية وقوة أمن الطرق في تطبيق المنع ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في عمل منظم مشترك يدل على التنسيق التام بين القطاعات.

// انتهى //

22:18ت م

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سكاكا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واستقوم الجهات الأمنية بمنطقة الجوف بتطبيق منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الممتدة من منفذ الحديثة الحدودي الواصل بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وحتى مركز طلعة عمار على الحدود الإدارية مع منطقة الحدود الشمالية ، يؤدون الدور الكبير المناط بهم بكل احترافية وإخلاص .عدسة " واس " بمنطقة الجوف وثقت خلو الطرقات من المرتادين داخل المدن وعلى الطرقات الخارجية والذي يعد دليلا على وعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .وتشارك القطاعات الأمنية المتمثلة في شرطة المنطقة وقيادة حرس الحدود وقوة المهمات الخاصة والمرور والجوازات وقوات الطوارئ الخاصة والدوريات الأمنية وقوة أمن الطرق في تطبيق المنع ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في عمل منظم مشترك يدل على التنسيق التام بين القطاعات.// انتهى //22:18ت م0138

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