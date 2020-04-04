السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة



القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأشار إلى أن ال 85 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، موضحا أن الوفيات الخمسة لمصريين.

واختتم مجاهد بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

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21:58ت م

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القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة، إضافة إلى خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.وأشار إلى أن ال 85 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، موضحا أن الوفيات الخمسة لمصريين.واختتم مجاهد بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.//انتهى//21:58ت م0134

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