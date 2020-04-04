السعودية اليوم / خمس وفيات وتسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا إلى 45 حالة في الكونغو



برازافيل 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

كشف المنسق الوطني الفني لمكافحة جائحة فايروس

وأضاف أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفايروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 45 حالة مؤكدة، لافتًا إلى أن حالتي الوفاة الأخيرتين سجلتا في مراكز صحية خاصة في البلاد.

// انتهى //

21:46ت م

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برازافيل 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسكشف المنسق الوطني الفني لمكافحة جائحة فايروس كورونا المستجد بالكونغو الدكتور جيلبيرت نديسي اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفايروس كورونا إلى خمس حالات وفاة.وأضاف أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفايروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 45 حالة مؤكدة، لافتًا إلى أن حالتي الوفاة الأخيرتين سجلتا في مراكز صحية خاصة في البلاد.// انتهى //21:46ت م0132

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