السعودية اليوم / وزيرة الصحة المصرية تزور إيطاليا لتسليم شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية



القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

قامت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم، بزيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، لتسليم شحنة مساعدات مصرية من المستلزمات الطبية والوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن الوزيرة المصرية حملت رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الجانب الإيطالي، لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة

// انتهى //

21:46ت م

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القاهرة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسقامت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم، بزيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، لتسليم شحنة مساعدات مصرية من المستلزمات الطبية والوقائية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن الوزيرة المصرية حملت رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الجانب الإيطالي، لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).// انتهى //21:46ت م0131

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