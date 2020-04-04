السعودية اليوم / نيويورك تسجل 630 حالة وفاة جراء فيروس كورونا



واشنطن 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو اليوم تسجيل 630 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس

وبين الحاكم أن إجمالي عدد الإصابات في الولاية ارتفع إلى أكثر من 113 ألف إصابة , قائلا: إنه رغم ارتفاع عدد الحالات "إلا أننا لم نصل بعد إلى الذروة".

// انتهى //

21:38ت م

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واشنطن 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو اليوم تسجيل 630 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى أكثر من 3500 حالة.وبين الحاكم أن إجمالي عدد الإصابات في الولاية ارتفع إلى أكثر من 113 ألف إصابة , قائلا: إنه رغم ارتفاع عدد الحالات "إلا أننا لم نصل بعد إلى الذروة".// انتهى //21:38ت م0130

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