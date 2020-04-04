السعودية اليوم / تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد



البكيرية 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

تطلق إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بقسم التدريب التربوي والابتعاث يوم غدٍ الأحد حزمة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالإدارة عن بعد.

وأوضح رئيس قسم التدريب التربوي والابتعاث محمد بن صالح الزبن أن قسم التدريب التربوي (بنين-بنات) ينفذ خطة للتطوير المهني "التدريب الإلكتروني عن بعد" تشمل حزمة من البرامج التدريبية، التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية .

وبين الزبن أن البرامج ستبث عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الإلكتروني وتتضمن 27 برنامجًا تدريبيًا ، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع، وتهدف الدورات والبرامج التدريبية لتطوير عمليات التعليم ورفع المحصلة والقدرات الخاصة لمعلمي ومعلمات الإدارة في آداء مهامهم المهنية والرقي بالعملية التعليمية .

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21:33ت م

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