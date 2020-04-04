السعودية اليوم / أهالي الوجه ومقيموها يواصلون الالتزام بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا



الوجه 11شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

يواصل أهالي محافظة الوجه التزامهم بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

والتقطت عدسة "واس" صوراً جوية لمحافظة الوجه تُظهر تقاطعات وميادين وشوارع المحافظة كافة خالية من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من الساعات الأولى لمنع التجول الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

21:31ت م

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الوجه 11شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسيواصل أهالي محافظة الوجه التزامهم بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو مؤشر على وعي المواطن والمقيم.والتقطت عدسة "واس" صوراً جوية لمحافظة الوجه تُظهر تقاطعات وميادين وشوارع المحافظة كافة خالية من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من الساعات الأولى لمنع التجول الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //21:31ت م0126

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