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طائرات الدرون للكشف عن درجات حرارة مرتادي الأسواق بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

بدأت أمانة محافظة جدة اليوم قياس درجات حرارة مرتادي أسواق النفع العام بواسطة طائرات دون طيار "الدرون"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الأسواق العامة.

وكشف المتحدث الرسمي بأمانة جدة، محمد البقمي، أن الطائرات تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات دون طيار "الدرون" بالتعاون مع خبراء من معهد الفضاء والطيران، وبالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة.

وأفاد بأن الخطوة في طور التجربة من خلال طائرتين، وستعمم الفكرة وتزاد الطائرات في حال اعتماد نتائجها.