مطعم راق بنيويورك يقدم وجبات للمحتاجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
تحول مطعم «الفين ماديسون بارك» الراقي في نيويورك إلى مطبخ لطهي الحساء وتقديم وجبات طعام للمحتاجين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب الشيف السويسري الشهير (دانييل هم) مالك المطعم.
وأوضح (هم) أن مطعمه الحاصل على نجمة ميشلان يعتزم بالتعاون مع جمعية «ريثينك» الخيرية طهى ما يصل إلى 3000 وجبة يوميا لمساعدة المحتاجين.
وقال على موقع انستقرام إن «الوجبات التي نقوم بطهيها اليوم هي بعض من أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالفخر في حياتي المهنية».
وأكد الشيف في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز «لقد أعطتني هذه المدينة كل شيء، لذلك أردت حقا معرفة ما الذي يمكنني فعله لأرد الجميل».
وتم إغلاق المطعم موقتا بعدما حظرت ولاية نيويورك تناول الطعام في المطاعم والحانات والمقاهي في 17 مارس.
من جانبه، قال مات يوزوياك، مؤسس جمعية «ريثينك» إن خطوة تحويل المطعم الراقي إلى مطبخ لصنع الحساء «تتعلق بالإنصاف».
وقال يوزوياك «الكرامة شيء أخشى أن يضيع في هذا الاندفاع من أجل الحصول على طعام.. أردنا التأكد من أنه عندما نصنع الطعام، يكون ذلك جميلا».
وأضاف أن جمعيته تعتزم توسيع العملية، وأعرب عن أمله في تقديم 10 آلاف وجبة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع في نيويورك بحلول نهاية أبريل.
يذكر أن نيويورك أصبحت مركز تفشي فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة.
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