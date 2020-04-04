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فقدان شخصين من عائلة كينيدي قبالة الساحل الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

أكد حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية لاري هوجان في مؤتمر صحفي فقدان اثنين من أفراد عائلة كينيدي في أعقاب انقلاب قارب قبالة الساحل الأمريكي الخميس الماضي.

وقال هوجان إن مايف كينيدي ماكين، حفيدة السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي وحفيدة الرئيس الأسبق جون كينيدي وابنها جيديون (8 أعوام) لم تتم رؤيتهما أو سماع شيء عنهما منذ الخميس.

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وأفاد بيان بأن خفر السواحل الأمريكي تلقى تقريرا عن «رؤية شخصين يحاولان العودة إلى الشاطئ في قارب» بالقرب من خليج هيرينج، على بعد 16 كلم جنوب أنابوليس ولم «تتم رؤيتهما ثانية».

وأوضح هوجان أن هناك عملية «بحث مكثف» يقوم بها خفر السواحل وعدد من أقسام الشرطة.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال هوجان إنه تحدث مع والدة ماكين، حاكمة ماريلاند السابقة كاثلين كينيدي تاونسند يوم الجمعة.

وأضاف لاري هوجان «بالنيابة عن شعب ماريلاند، أعبر عن تعاطفي العميق معها ومع عائلتها في هذا الوقت العصيب».