«كورونا» و«كوفيد».. توأم في الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي

أطلق زوجان في ولاية «تشاتيسجاره» وسط الهند اسم «كورونا» و»كوفيد» على توأمهما حديث الولادة، وسط إغلاق كامل في مختلف أنحاء الهند بسبب جائحة كورونا.

وولد التوأم وهما ذكر وأنثى في مستشفى حكومي في مدينة رايبور، عاصمة الولاية في 27 مارس، بعد يومين من سريان الإغلاق الكامل، الذي عرقل الحياة اليومية.

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وقال الزوجان، إن الاسمين يذكرانهما بالصعوبات التي واجهاها قبل ولادة التوأم في المستشفى.

وأضافت بريتي فيرما، وهي والدة التوأم (27 عاما)، أنهما لم يجدا أي مساعدة، حيث إن أفراد أسرتيهما لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة رايبور بسبب الإغلاق الكامل.

وأضافت «مع توقف حركة المركبات، وصلنا إلى المستشفى في وقت متأخر ليلا بعد الكثير من المعاناة. ومنذ حدوث الولادة بعد تلك الصعوبات، كنا نريد أن يتم تذكر الاسمين ويكونا فريدين».

وقال الأب، فيناي فيرما «إلى جانب أن الاسمين جميلان، حيث إن كورونا تعني تاجا باللغة اللاتينية، نريد أيضا إنهاء المخاوف المتعلقة بالاسمين، وأن يركز الشعب على النظافة والعناية الصحية».