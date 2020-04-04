نيبال تشهد زيادة في الصيد الجائر للحيوانات البرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو
يستغل الصيادون غير القانونيين في نيبال ضعف المراقبة والحركة العامة خلال الإغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في قتل الحيوانات البرية في ظل الجائحة.
وقال مسؤولون إن فيلا وثلاثة تماسيح قتلت منذ أن فرض الإغلاق في 24 مارس، وهي فترة شهدت مواجهة دامية بين الصيادين غير القانونيين وحراس الغابات.
وأوضح المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية، بيشنو براساد شريستا «قمنا بزيادة الدوريات بعد زيادة في حركة الصيادين، ولكن هذا ليس أمرا مفاجئا لأننا كنا نتوقع حدوث شيء من هذا القبيل».
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