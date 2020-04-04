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متاحف ألمانيا تخسر مليوني يورو شهريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

توقع اتحاد متاحف الدولة في برلين تراجعا حادا في الإيرادات بسبب جائحة كورونا، مع تسجيل خسائر شهرية بقيمة نحو مليوني يورو، وذلك بحسب ما أوضحته نائبة الأمين العام للاتحاد، كريستينا هاك.

ويضم اتحاد متاحف الدولة في برلين 13 مجموعة من المقتنيات الأثرية في 19 متحفا. ويزور جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين سنويا نحو 3 ملايين شخص.