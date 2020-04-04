62 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند أمس تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 479 حالة.
وقال السند في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، كونا «إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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