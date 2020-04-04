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قرقاش لليمنيين: المراوغة والتهرب من اتفاق الرياض رهان خائب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - صنعاء

دعت الإمارات أمس الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين بشكل فوري.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن «التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن»، وشدد على أن «الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي، ويعزز جهود مواجهة فيروس كورونا».

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وتابع «أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل من وصفها بأحصنة طروادة، فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل»، من دون ذكر مزيد من التوضيحات.

وبشكل متكرر يستمر تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي مرت عليه خمسة أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من نوفمبر 2019 على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.

كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل أحداث أغسطس الماضي، وحل الوضع الأمني والعسكري المتأزم في محافظة عدن وتعيين محافظ لها ومحافظ لأبين المجاورة، وهو ما لم يتم على الأرض حتى الآن.