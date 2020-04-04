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ربط كهربائي بين مصر والسودان

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ربط كهربائي بين مصر والسودان
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- بواسطة أيمن الوشواش - دب أ _ القاهرة

أكد مجلس الوزراء المصري بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة.

وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالي 100 كلم، وبالجانب السوداني حوالي 70 كلم.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه طبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، هي المرحلة الأولى من الربط، والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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