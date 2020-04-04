شكرا لقرائتكم خبر

30 قتيلا ومصابا في اضطرابات بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان أمس بمقتل شخصين وإصابة 28 آخرين على خلفية اضطرابات أمنية شهدتها ساحة التظاهر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد).

وقالت المصادر إن «مصادمات اندلعت بين متظاهري ساحة الحبوبي والقوات الأمنية وسط مدينة الناصرية، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المظاهرات، مما أدى إلى مقتل اثنين في صفوف المتظاهرين وإصابة 28 آخرين نصفهم من القوات الأمنية».