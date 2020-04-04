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بنغازي: طيران إردوغان يستهدف شاحنات نقل الغذاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بنغازي

أدانت الحكومة الليبية، التى تتخذ من بنغازى بشرق ليبيا مقرا لها، استهداف صهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد، إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأكدت الحكومة في بيان لها أمس، نقلته بوابة «أفريقيا الإخبارية» أنها تتابع «بقلق بالغ هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع شعبنا، والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء هذه الشرذمة الباغية، وذلك عقب إقدام الطيران التركي المسير على استهداف شاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، مما أدى لحرقها وتدميرها على الرغم من عدم وجود أي علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق».

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وأضافت أن «المجتمع الدولي المنشغل حاليا بمحاربة جائحة كورونا عليه الالتفات لتركيا التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي تمارس أعمالها الإرهابية في ليبيا».

وأكدت الحكومة أنها تقوم بنقل كل اللوازم الحياتية من غذاء ودواء ومحروقات (للمواطنين) في غرب البلاد وجنوبها الذين حرموا من هذه الخدمات من قبل حكومة الوفاق.

وتابعت «نضع الجميع أمام مسؤولياته، في ضمان عدم تكرار ذلك حتى لا يتعرض أبناء شعبنا في تلك المناطق لجوائح أخطر من جائحة كورونا، بسبب تعنت هذه العصابات الإرهابية والجماعات المارقة».