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أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.
وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.فيروس كورونا الجديد كندا
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 09:47 PM
حالات الإصابة ترتفع إلى 12.924
أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.
وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.
، "كورونا" يقضي على 214 في كندا خلال يوم.. ويصيب 1177 ،
المصدر : الخليج 365
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