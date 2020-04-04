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أفادت السلطات التركية اليوم (السبت)، بتسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت إلى 20934 شخصًا.
ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارًا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، وفقًا لـ"روسيا اليوم".فيروس كورونا الجديد تركيا
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 09:32 PM
حصيلة الإصابات تقفز إلى 20.934
أفادت السلطات التركية اليوم (السبت)، بتسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد.
وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا ارتفعت إلى 20934 شخصًا.
ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارًا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
، أكبر ارتفاع يومي .. "كورونا" يغزو 3013 تركيًا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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