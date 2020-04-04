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تطهير وتعقيم 40 ألف موقع في الشرقية

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• 30 ألف جولة رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

عقمت وطهرت أمانة المنطقة الشرقية نحو ٤٠ ألف موقع، خلال الفترة الماضية في مختلف أنحاء المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "".

وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومحطات الوقود ومنافذ بيع الخضروات ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع الناس، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بسوق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع باستخدام الآليات والمعدات.

كما نفذت الأمانة 30 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحال كافة المستثناة من قرار الإغلاق وتقديم الإرشادات التوعوية لمرتادي الأسواق وأصحاب المحال وتثقيفهم، مؤكدةً في عدد من الرسائل الميدانية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية اتباع وسائل السلامة واستخدام المطهرات والمعقمات، مشيدةً بتعاون المواطنين وتجاوبهم.

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