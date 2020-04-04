ضبط مستودع يخزن البيض في حفر الباطن لبيعه لاحقًا

2020-04-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ضبط فرع وزارة التجارة، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية في حفر الباطن، مساء اليوم السبت، مستودعًا يخزّن أعدادًا كبيرة من البيض لغرض بيعها لاحقًا في الأسواق.

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وجاء ذلك من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها الفرع، وبعد ورود شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البيض وقلة العرض في الأسواق بشكل مفاجئ، حيث تم العثور على مستودع في حي السليمانية لأحد معارض بيع البيض والدجاج بعد تخزينه كميات كبيرة من البيض.

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