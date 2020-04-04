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2020-04-04 8180 فحصًا حراريًّا ميدانيًّا لنقاط الفرز خلال أسبوع في رفحاء متابعات الخليج 365 - واس Advertisements فحصت نقاط الفرز الحرارية في عدد من أسواق الهايبرماركت والمدخل الغربي لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، التي نصبها القطاع الصحي بالمحافظة مؤخراً -خلال الأسبوع الأول، 8180 شخصاً ،منهم 3860 مسافراً في مدخل رفحاء الغربي على طريق الشمال الدولي، و4320 شخصاً من المتسوقين في نقاط الفحص بأسواق الهايبر ماركت بالمحافظة.

وتتضمن الفحوصات قياس درجات الحرارة للمتسوقين خلال تسوقهم بتلك المراكز، والتعريف بطرق الوقاية الصحيحة من فيروس كورونا، بالإضافة للتعقيم وتوزيع القفازات عليهم.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي يبذلها قطاع رفحاء الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا “المستجد. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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