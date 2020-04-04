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شكرا لقرائتكم نجران تلتزم بـ منع التجول وسط جهود مكثفة من الجهات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نجران تلتزم بـ منع التجول وسط جهود مكثفة من الجهات الأمنية
مشاهد من المنطقة أكدت الوعي المجتمعي
متابعات الخليج 365 - واس
ما إن يحين موعد السابعة مساءً إلا وتكون الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بمنطقة نجران خالية من المارة والسيارات نتيجة الالتزام التام من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع أمر منع التجول، فيما عدا الجهات المستثناة الذين يؤدون أعمالهم بكل تفان للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
عدسة “واس” رصدت تلك المشاهد التي تؤكد الوعي المجتمعي، وسط حضور أمني مكثف من الجهات الأمنية من القطاعات كافة، من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول حفاظاً على أمن وصحة المواطنين والمقيمين.
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