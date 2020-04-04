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أمطار رعدية على 9 مناطق غدًا
مع رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ ما يحد من الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.
وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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