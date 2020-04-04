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تراحم تضخ دفعات مالية جديدة لأسرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فعلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم مكة» عددا من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت تقليص عدد العاملين إلى 30% منذ الأسبوع الأول من فرض حظر التجول، والاكتفاء بمناوبين في قسم الاستقبال فقط، وتفعيل العمل الالكتروني، وذلك باستمرار تكثيف دعم الأسر المستفيدة من اللجنة الكترونيا من خلال برنامج التحول الالكتروني الذي عملت عليه اللجنة مسبقا.

وأكد رئيس تراحم مكة يحيى الكناني، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وتضامنا مع حملة «برا بمكة»، ضخ دفعات جديدة من مخصص حساب الزكاة لسد حاجة الأسر المستفيدة من اللجنة في حساباتهم.

كما خصصت اللجنة مناوبين لمن لم تصلهم الرسائل الالكترونية التوجيهية في المدخل الخارجي لمقر اللجنة للتعامل مع المستفيدين وقضاء حوائجهم مع الأخذ بكل الاحتياطات الوقائية، وذلك بإلزام الموظفين والمراجعين باستخدام القفازات والكمامات وتكثيف وضع المعقمات في جميع المواقع المتوقع وصول العناصر البشرية لها والتوجيه بمنع المصافحة بين الموظفين أو المراجعين والاكتفاء بالسلام الشفهي وعدم التجمع بأي شكل من الأشكال.