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140 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 69 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 69 حالة جديدة و 4 وفيات لمواطنة في المدينة المنورة و 3 مقيمين في جدة ومكة والمدينة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 2179 حالة، تعافى منها 420 .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي أمس أن حالتين من الإصابات الجديدة قدمتا من خارج المملكة، و 138 حالة نتجت عن المخالطة المجتمعية، مبينا أن المملكة من أفضل الدول في العالم من حيث إجراء فحص كورونا.

وأضاف العبدالعالي أننا «لا نريد أن تحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين.

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وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تؤتي ثمارها ،» مشيرا إلى وجود رسائل إعلانية عن وجود ع الج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعال.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الجهات الأمنية مستمرة في تطبيق التدابير الاحترازية، واستمرار الاستثناءات للنشاطات المصرح لها في أوقات الحظر، والسماح لسكان الأحياء التي شملها منع التجول بالخروج للاحتياجات الضرورية الصحية والتموينية.

من جهته أعلن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمرض كورونا المستجد، مبينا أن البرنامج يهدف لتقديم الدعم المالي المباشر عن طريق منح البحوث التي تُقدم للعلماء والعالمات في مراكز البحوث والجامعات السعودية، ليتمكنوا من

توفير مستلزمات البحث.

وأضاف أن المدينة تتي ح للباحثين والباحثات المهتمين بالمجال الاستفادة من مختبراتها وبنيتها التقنية، سواء في المركز الرئيسي بالرياض، أو في مختبراتها الطرفية حول المملكة.