منع التجول في 7 أحياء بجدة على مدار اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة
أقرت الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة بعزل سبعة أحياء ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة وذلك بدءا من أمس حتى إشعار آخر.
واوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن القرار يأتي في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مبينا بأن هذه الإجراءات جرى اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.
الأحياء
- كيلو 14 جنوبا
- کيلو 14 شمالا
- المحجر
- غليل
- القريات
- کيلو 13
- بترومين
الإجراءات
- منع الدخول إليها أو الخروج منها
- منع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة
- السماح لسكان الأحياء الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)
- يكون الخروج داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من 6 صباحا حتى 3 عصرا
- تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
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