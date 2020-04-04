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تعقيم وتطهير 93%من بلدات وقرى القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تعقيم 93% من مساحة محافظة القطيف، بمشاركة 1969 عامل نظافة و120 معدة، و125 من آليات الإصحاح البيئي في اليوم، مؤكدة استمرار العمل للانتهاء من أحياء المحافظة كافة.

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وأوضحت الأمانة أنها تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في عملية التطهير والتعقيم، وفق ما هو معمول به من وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لافتة الانتباه إلى أن جولات الإصحاح البيئي بلغت 581 جولة، جرى خلالها تعقيم وتطهير 2307 مواقع، مع الاستمرار في خدمات النظافة والمكافحة.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال التطهير والتعقيم والنظافة للطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة القطيف، والأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك استكمالا لإجراءاتها الاحترازية، ضمن مبادرة القطاع البلدي.

يذكر أنه تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا، وذلك اعتبارا من أمس الأول حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.