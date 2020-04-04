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توفير الخبز عن طريق التطبيقات الالكترونية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تعمل مخابز العاصمة المقدسة على مدار الساعة لتوفير الخبز بجميع الأحياء والأسواق، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين خلال فترة المكوث في المنازل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الخبز في ظل الظروف الحالية وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية.

وتتسابق المخابز على توفير الخبز عن طريق التطبيقات الالكترونية بإيصاله إلى المنازل، نظرا لتوفر كميات كبيرة من الدقيق بجميع أنواعه في مخازن مكة المكرمة، حيث تعمل المخابز آليا وتعتمد بشكل كامل على الأجهزة والمكائن الحديثة في إنتاج مختلف أنواع الخبز وتسعى لتوفير أي كميات قد يحتاجها المواطن والمقيم.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تكثف حملاتها الرقابية بشكل يومي على جميع المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين عدم التزاحم أمام المخابز تجنبا لحدوث ونقل الأمراض، لا سمح الله حيث إن المخابز تعمل بطاقتها الكاملة على مدار الساعة وهناك كميات كبيرة كافية للجميع.