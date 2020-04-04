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69 ألف بلاغ متعلق بكورونا باشرتها الأمانات خلال أسبوعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق نحو 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين، وذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس - 01 إبريل الحالي.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الرد على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الالكترونية التي وفرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحال التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.