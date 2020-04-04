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10 إجراءات وقائية في أسواق النفع العام بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب جدة

ألزمت الجهات المعنية في محافظة جدة أسواق النفع العام بتوفير أجهزة قياس حرارة بشكل دائم في مداخل الأسواق وعدد من المواقع داخلها، ومنع دخول أي شخص دون إجراء الفحص، وذلك ضمن 10 إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وطالبت أمانة المحافظة التجار والبائعين بوضع مسافات ورسمها على الأرضيات لمنع الازدحام مع ضرورة تعقيم الموقع من وقت لآخر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي أنه وفقا للتوجيهات الصحية منعت جميع الحراجات في الأسواق وتحديد مواعيد المنع والإغلاق، مبينا أن الفرق المتخصصة باشرت تعقيم وغسيل الأسواق كافة بشكل دوري يوميا من خلال المعقمات والمنظفات وبإشراف مختصين.