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صوالين نسائية متنقلة تتحايل وتخالف أوامر المنع الاحترازي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمل عبدالرحمن - مكة المكرمة

أبدت مجموعة من حسابات الصوالين النسائية والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادها التام لتقديم خدمات تجميلية منزلية، مخالفة ومتحايلة بذلك على قرار إغلاق الصوالين النسائية ومحال الحلاقة الرجالية من اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتواصلت «مكة» مع إحدى المخالفات للقرار، حيث أبدت جاهزيتها لاستقبال مواعيد الحجوزات لمختلف الخدمات من مكياج ونقش الحناء وقص وصبغ الشعر والحواجب، زاعمة تعقيم الأدوات المستخدمة وتعريضها لحرارة الشمس بهدف قتل الجراثيم والفيروسات، وهو الأمر الذي لم تثبت فعاليته علميا، وبذلك تعرض صحتها وصحة المواطنين لخطرالإصابة بفيروس كورونا من خلال المخالطة والتنقل بين المنازل.

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وأوضح المحامي والمستشار القانوني نايف الربيعان أن المخالفين للقرار يواجهون عقوبة غرامة مالية وفقا للائحة العقوبات والجزاءات البلدية، وعادة ما تبدأ من 1000 ريال فما فوق، مع إمكانية تغليظها لجسامة المخالفة، ويحال المخالفون إلى النيابة العامة التي قد تتضمن عقوبتها السجن من المرة الأولى، حيث إن العقوبات التعزيرية تبدأ من التعهد وصولا إلى أقصى العقوبات.

فيما أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل للصحيفة، أن من أعمال الأمانة الرقابية متابعة ورصد منشآت التزيين من الصوالين النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية التي تخالف أمر الإغلاق الاحترازي من تفشي فيروس كورونا، وتواصل متابعاتها لتحايل الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم الخدمات المنزلية سواء كانت نسائية أو رجالية ضمن نطاق الأعمال البلدية، مشيرا إلى وجود جهود تكاملية وتعاونية على مدار الساعة مع الجهات المعنية من وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأمنية لضبط المخالفين.

وبين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دعت المواطنين والمقيمين للاتصال على الرقم المباشر (940) المخصص لتلقي الملاحظات والشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.