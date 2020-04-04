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القبض على مواطن ومقيم خالفا إجراءات تعليق الحلاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة قبضت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم على مواطن ومقيم يعمل حلاقا خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني في بيانه أمس، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس «كورونا»، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهما، وهما مواطن ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.



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