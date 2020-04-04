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شؤون الحرمين توزع سلالا غذائية على المحتاجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السلال الغذائية على المحتاجين والمتعففين في مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19). وبين المدير العام لإدارة تنسيق الأعمال التطوعية خالد الشلوي أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية في عدد من أحياء مكة شملت شارع الحج، ووادي جليل، وريع ذاخر، وجبل السيدة، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم توزيع السلال على المحتاجين والمتعففين بشكل يومي، وأن الإدارة مستمرة في تقديم عدد من المبادرات التطوعية خلال الفترة القادمة، وسوف تستمر طوال مدة الحظر.



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