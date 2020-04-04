تركيا تتجاوز 20 ألف إصابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أمس، تسجيل 2786 حالة إصابة جديدة في تركيا بفيروس «كورونا»، المنتشر في عدد من دول العالم.
وقال قوجة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، ونقله موقع «تركيا الآن» إنه «تم التثبت من 2786 حالة جديدة مصابة بالفيروس».
ووفق الموقع الإخباري التركي، فإنه مع العدد الجديد أصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في تركيا 20,921 حالة.
وكشف قوجة أن حالات الوفاة في تركيا بسبب «كورونا» ارتفعت 69 حالة، لتبلغ 425 حالة، ولفت إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى 484 حالة.
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