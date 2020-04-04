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تركيا تتجاوز 20 ألف إصابة

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تركيا تتجاوز 20 ألف إصابة
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أمس، تسجيل 2786 حالة إصابة جديدة في تركيا بفيروس «»، المنتشر في عدد من دول العالم.

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وقال قوجة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، ونقله موقع «تركيا الآن» إنه «تم التثبت من 2786 حالة جديدة مصابة بالفيروس».

ووفق الموقع الإخباري التركي، فإنه مع العدد الجديد أصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في تركيا 20,921 حالة.

وكشف قوجة أن حالات الوفاة في تركيا بسبب «كورونا» ارتفعت 69 حالة، لتبلغ 425 حالة، ولفت إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى 484 حالة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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