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اليويفا يدرس سيناريو تكثيف المباريات

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اليويفا يدرس سيناريو تكثيف المباريات
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيناريو إقامة 3 جولات من المباريات بدلا من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار .

ويشهد جدول المنافسات تراكما كبيرا، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى أمم أوروبا (يورو 2020)، وكذلك عدد من المباريات الودية الدولية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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