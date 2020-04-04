اليويفا يدرس سيناريو تكثيف المباريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيناريو إقامة 3 جولات من المباريات بدلا من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويشهد جدول المنافسات تراكما كبيرا، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى أمم أوروبا (يورو 2020)، وكذلك عدد من المباريات الودية الدولية.
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