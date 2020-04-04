، جمعية "غوث" تعقم 6666 صرافًا آليًّا في أربع مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك بها 98 عضوًا لحماية المواطنين من كورونا

نفَّذت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ ضمن مسؤوليتها الاجتماعية حملة لتعقيم 6666 جهاز صراف آليًّا في أربع مناطق إدارية، هي (الرياض – المنطقة الشرقية - مكة - عسير)، وذلك بطواقم مؤهلة، بلغ عددها 98 مشاركًا. كما تم تجهيز الفرق بأدوات حماية ومعقمات طبية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا؛ خاصة أن مراكز البحوث أكدت أنه يستقر على الأسطح، وينتقل بالملامسة؛ وهو ما جعل مكائن الصرافات الآلية وأبوابها مكانًا متوقعًا لانتقاله.

الجدير بالذكر أن جمعية غوث للتوعية والإنقاذ مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولها جهود كبيرة ومشهودة في التوعية من الأخطار، والبحث عن المفقودين خارج النطاق السكاني، والإنقاذ في الحالات الصحراوية والمدنية جوًّا وبرًّا وبحرًا، وينتمي إليها أكثر من خمسة آلاف عضو في جميع مناطق السعودية، ولديها العديد من الاعتمادات الدولية والمحلية في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف الأوليّ، وتقدم خدماتها مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين، وتساند الجهات ذات الاختصاص في مهام البحث والإنقاذ والإسعاف الأولي.

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فيروس كورونا الجديد جمعية غوث للتوعية والإنقاذ