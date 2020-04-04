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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة سيناريو إقامة ثلاث جولات من المباريات بدلاً من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن "يويفا" يدرس تطبيق مثل هذا السيناريو في اثنتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة.
ويشهد جدول المنافسات تراكماً كبيراً للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكذلك العديد من المباريات الودية الدولية.
وكان "يويفا" قد أعلن في مارس الماضي تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتقام في العام المقبل.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 08:06 PM
بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دراسة سيناريو إقامة ثلاث جولات من المباريات بدلاً من جولتين فقط خلال فترتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة، وذلك ضمن الحلول المحتملة للتغلب على ارتباك جدول المنافسات بسبب التوقف الحالي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن "يويفا" يدرس تطبيق مثل هذا السيناريو في اثنتين من فترات التوقف الدولي الثلاث المقررة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة.
ويشهد جدول المنافسات تراكماً كبيراً للمباريات، حيث لم يجر حتى الآن إقامة مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وكذلك العديد من المباريات الودية الدولية.
وكان "يويفا" قد أعلن في مارس الماضي تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتقام في العام المقبل.
، "يويفا" يدرس تكثيف المباريات في فترة التوقف الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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