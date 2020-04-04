محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم.أمريكا نيويورك فيروس كورونا الجديد نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-04 أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم. 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 Advertisements 07:02 PM اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 08:12 PM إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم إصابة 114 شرطيًا في مدينة ديترويت بكورونا ووفاة 2 منهم أعلن في نيويورك عن وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام بأن الفحص الطبي كشف إصابة 114 حالة على الأقل من عناصر شرطة مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، وقد توفي اثنان منهم. ، نيويورك: وفاة 630 شخصًا في أكبر حصيلة ضحايا تسجلها الولاية خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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