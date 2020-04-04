خدمة جديدة للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفي لتسوية المعاش

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة للاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية لتخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي عن المتقاعد المتوفي. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة للاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية لتخصيص المستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي عن المتقاعد المتوفي. وأشارت مؤسسة التقاعد إلي التقدم بطلب عبر بوابة التقاعد الإلكترونية عبر الرابط الآتي: هنا وتتيح خدمة التخصيص للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفي التقدم بطلب التخصيص للمستفيدين المستحقين لتسوية المعاش عبر بوابة التقاعد الرقمية وإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحتها واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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