شكرا لمتابعة خبر عن طبيب سعودي في فرنسا: الأوضاع مخيفة جراء كورونا وكأننا في حالة حرب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وصف الطبيب السعودي هاني الجهني، المتواجد حاليا في فرنسا، طبيعة الأوضاع في فرنسا بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها.
وأكد الطبيب أن الأوضاع مخيفة، مضيفا أن الطائرات تحلق بين الحين والآخر لنقل المصابين، الأمر الذى يجعل الفرد يشعر وكأنه في حالة حرب.
وأضاف أن سيارات الإسعاف لا تتوقف عن الذهاب والمجئ لنقل المصابين من جميع أنحاء البلاد.
يذكر أن فرنسا سجلت يوم أمس أعلى نسبة وفيات جراء الفيروس على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الوفيات 1355 حالة .
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