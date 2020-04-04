شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تقدم نصائح لتجنب الهدر الغذائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدّمت هيئة الغذاء والدواء عدداً من النصائح لتجنب الهدر الغذائي والحد منه، وكيفية التخطيط لعملية تسوق ناجحة.

وقالت الهيئة : عند التسوق؛ اكتب قائمة تسوق محددة بأهم المشتريات واحرص على عدم تجاوزها، وعلى ألا تغريك عروض التخفيضات بشراء كمية كبيرة من الأطعمة قد لا تحتاجها.

وأضافت أنه يجب التحقق بانتظام من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة واستهلاكها قبل انتهائها؛ وابدأ بالأقدم ثم الأحدث، وتجنّب الشراء وأنت جائع، حتى لا تشتري أطعمة أكثر من حاجتك.

وكانت " صدى " قد كشفت في وقت سابق أن هدر الغذاء يكلف المملكة كل عام 40 مليار ريال.