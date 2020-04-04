شكرا لمتابعة خبر عن إلزام جامعة بصرف البدل لطبيب استشاري لاستيفائه شروط الاستحقاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية جامعة سعودية بصرف البدل لطبيب استشاري لاستيفائه شروط الاستحقاق، ويأتي ذلك بعد مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل تدريب الأطباء له بأثر رجعي.

وتبين أن المدعي يعمل أستاذا على سلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات،وليس على سلم الوظائف الصحية.

ووفقا للنظام يصرف بدل تدريب للاستشاريين القائمين بعملية التدريب داخل المستشفيات أو كليات أو معاهد التدريب وفق ضوابط معينة، وجاء ذلك بعد ثبوت عمل المدعي بمسمى " طبيب استشاري "، وقيامه بتدریس وتدریب أطباء العيون، واستيفائه لضوابط صرف البدل، مما أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي.