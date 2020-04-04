شكرا لمتابعة خبر عن إمارة المدينة تكشف حقيقة التسجيلات المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن التسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية المنسوبة إلى نائب أمير المنطقة، سعود بن خالد الفيصل، غير صحية.

وذكرت الإمارة في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة بأن تلك التسجيلات والمقاطع المنسوبة لسموه غير صحيحة.