شاهد.. البرق يضيء سماء الأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت ‏هطول أمطار غزيرة، على محافظة الأفلاج والبرق يضئ السماء. أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت ‏هطول أمطار غزيرة، على محافظة الأفلاج والبرق يضئ السماء. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

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