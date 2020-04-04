شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم الجامعي: تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب للفصول الماضية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه تم تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب للفصول الماضية.

وأضاف الأحمري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ":" إذا حصل على معدل لهذا الفصل يساوي أو أعلى من معدله؛ سوف يسجل له الأعلى، أما إذا حصل على أقل من معدله سوف يحسب له في المقرر ناجح/راسب ولا تدخل في المعدل حتى لا يتضرر ".

وكان الأحمري، قال إن التعليم عن بعد مستمر في الجامعات السعودية، موضحا أنه يوجد مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كافة المقررات، وأن متوسط عدد الزيارات على المنصات الجامعية هو 6 ملايين زيارة تتم بواسطة أكثر من 933 ألف حساب فعال على منصات الجامعات.