شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من منح طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة "غير مكتمل" للمقررات، أو الحذف.

و قالت الجامعة: "تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 3 رمضان 1441هـ وستكون إلكترونية باستخدام نظام البلاك بورد، وسيعلن عن جدول الاختبارات لاحقاً في حال اكتمال العدد الكافي لأداء الاختبار"، وبينت أنه تم تمديد آخر موعد لحذف الفصل الدراسي إلى نهاية دوام يوم الخميس (الساعة الثانية ظهرًا) بتاريخ 30 شعبان 1441هـ.

وأضافت: "يحق للطلاب الذين لا تسمح ظروفهم بتأدية الاختبار إلكترونيًا التقدم برغبته في رصد درجة (غير مكتمل) للمقررات وسيتم إجراء اختبارات لهم كما هو متبع بعد زوال الأزمة بإذن الله تعالى، وسيعلن عن ذلك بوقت كافٍ".