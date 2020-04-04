شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الشؤون البلدية يكشف كيفية تطهير الأماكن العشوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أنه تم تطهير وتغطية أغلب الأماكن العشوائية والشوارع الضيقة والجبيلية .

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلنا مسؤول المذاع على قناة السعودية، أن أعمال التطهير مستمرة بشكل يومي لكافة المناطق.

وأبدى الوزير سعادته برؤية فيديو لمقيم مصري يبلغ عن مخالفة، مؤكدًا أن الرقابة الاجتماعية من أساس نجاح أى الدولة.

ونوه بقرار تأجيل مستحقات البلديات لدى القطاع الخاص، لافتا إلى أن أكثر من 14 ألف منشأة تقدمت طلب لتأجيل الرسوم، متوقعًا زيادة عدد المنشآت المتقدمة بهذه الطلب إلى أكثر من 85 ألف منشأة خلال الفترة القادمة.